Винил себя в смерти матери ребёнка: Лайф узнал подробности трагедии в семье москвича, выпавшего с дочкой из окна

Лайф узнал подробности трагедии в семье москвича, выпавшего с дочкой из окна. Видео © LIFE

Москвич, который выпал с маленькой дочкой из окна после того, как мать девочки погибла в ДТП, винил себя в смерти женщины, так как в момент аварии именно он был за рулём. Об этом Лайфу рассказал отец погибшего.

По словам мужчины, в ту ночь сын вместе с женщиной перевозили её вещи к ним в квартиру. Пару не связывали романтические отношения, несмотря на наличие общего ребёнка. Они общались довольно близко, но не как супруги, а съехаться решили из-за финансовых трудностей у женщины.

"Цель переезда — чтобы им помочь, во-первых, за квартиру платить, финансовые такие затруднения. Во-вторых, я пенсионер, мог посодействовать, помочь с ребёнком, они могли оставить ребёнка, на работу пойти, я с ней с удовольствием сидел", — рассказал мужчина.

Отец москвича поделился, что сын был влюблён в другую женщину, отношения с ней продолжались около 8 лет. Но недавно возлюбленная ушла к другому мужчине, ничего не объяснив. Погибший пытался выйти с ней на контакт и всё выяснить, но женщина не давала ему такой возможности. Буквально потеряв голову, москвич решил расставить все точки над "i", приехал к дому возлюбленной и силой усадил её к себе в машину, чтобы поговорить.

Это из окна увидела мама женщины. Семья обратилась к правоохранителям, и на москвича завели уголовное дело по факту похищения, его также отправили в психушку. По словам отца мужчины, через месяц он вышел оттуда со справкой, что он нормальный человек. Тем временем расследование уголовного дела продолжалось, а москвич был готов отсидеть в тюрьме, о чём не раз заявлял отцу. Всё это произошло незадолго до трагедии.

После ужасного ДТП мужчина вернулся домой и стал винить себя в смерти матери пятилетней дочки. При этом семья погибшей его ни в чём не обвиняла, родственники готовы были дать показания в его защиту.

"Пришёл, я там лежал. Он меня обнял, поцеловал. Говорит: "Дед, я убийца, я убил мать своего ребёнка", — вспоминает отец погибшего.

Ближе к вечеру 14 февраля мужчина сказал, что выйдет с дочкой погулять. Малышка не так давно сломала ногу и пока не могла нормально ходить, поэтому отец носил её на руках.

Во время отсутствия сына и внучки пенсионер уснул, а когда проснулся часа через два, заподозрил неладное, так как дома никого не было, при этом телефон и документы были в квартире. Обычно так надолго папа с дочкой не уходили, так как держать на руках ребёнка всё время было затруднительно.

Отец погибшего позвонил правоохранителям, которые, приехав на место, предложили написать заявление на розыск. Они также проверили камеры соседних домов, после чего поняли, что произошло, и сообщили отцу москвича страшную новость. Мужчина уверен, что из сложившейся ситуации был другой выход, а сын должен был продолжать бороться.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в центре Москвы с участием пяти автомобилей. Момент аварии попал на видео.

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