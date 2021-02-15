Синим собакам из Дзержинска найдут хозяев
Под наблюдением ветеринаров животные пробудут ещё как минимум неделю.
Фото © Telegram / "Нижний № 1"
Стая собак с шерстью неестественного синего цвета, которых поймали в Дзержинске (Нижегородская область) на территории закрытого химпредприятия, останется под наблюдением ветеринаров ещё неделю, а затем для животных будут найдены хозяева. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Ветеринары отловили всего семь собак, первичные медицинские анализы у всех из них в норме. По словам директора ООО "Зоозащита-НН" Владимира Гройсмана, псы будут находиться под наблюдением специалистов ещё как минимум неделю. При этом всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объёме. В администрации также уточнили, что после осмотра одна собака останется в приюте, а ещё две обретут хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.
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"Всех остальных животных ветеринары обязаны вернуть туда, где их нашли, если только для них не найдётся хозяев", — сказал собеседник агентства.
Напомним, 11 февраля в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых было запечатлено несколько собак с шерстью необычного синего цвета на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло". Кадры шокировали россиян. Пользователи предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ. А позже в этот же день в подмосковном Подольске местные жители заметили собак зелёного цвета, похожих на инопланетян.
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