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Сечин назвал среднюю зарплату в "Роснефти"

По его словам, в компании "очень низкая текучесть".

15 февраля 2021, 14:36
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал среднюю зарплату сотрудников компании.

"В целом она превышает 80 тысяч [рублей] примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично", — отметил Сечин.

По его словам, уровень оклада зависит от квалификации работников. Сечин добавил, что сотрудники с высокой квалификацией держатся за работу и в компании очень низкая текучесть.

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Напомним, в 2019 году "Роснефть" возглавила топ богатейших компаний России, обогнав "Газпром". Компания Сечина

получила выручки на 23 млрд рублей больше, чем газовые коллеги.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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