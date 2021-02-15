Сечин назвал среднюю зарплату в "Роснефти"
По его словам, в компании "очень низкая текучесть".
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал среднюю зарплату сотрудников компании.
"В целом она превышает 80 тысяч [рублей] примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично", — отметил Сечин.
По его словам, уровень оклада зависит от квалификации работников. Сечин добавил, что сотрудники с высокой квалификацией держатся за работу и в компании очень низкая текучесть.
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Напомним, в 2019 году "Роснефть" возглавила топ богатейших компаний России, обогнав "Газпром". Компания Сечина
получила выручки на 23 млрд рублей больше, чем газовые коллеги.
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