Убеждала себя и всех вокруг: подменившую младенцев куклами россиянку дважды ловили на ложной беременности

Россиянка, которая врала мужу о беременности, а затем организовала похороны "новорождённых", которых заменила на кукол, не в первый раз лгала о своём интересном положении. Об этом рассказала мать женщины в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Уже дважды женщина убеждала себя и окружающих, что была беременна, пока её в этом не разубеждали врачи. Примечательно, что некоторые родственники россиянки являются медиками, но даже они не замечали подвоха, так как её организм вёл себя как в период вынашивания ребёнка. У женщины рос живот, внутри него что-то пиналось, не было менструации.

Обсуждая историю с подменой младенцев куклами, некоторые предполагают, что муж женщины был с ней в сговоре, так как непонятно, как он за девять месяцев не заметил обмана.

Напомним, история с фейковыми детьми произошла в начале февраля. Житель Дагестана хоронил двух младенцев, которые якобы умерли после родов, но к ужасу обнаружил, что в саванах вместо малышей лежат обыкновенные куклы. Будучи уверенным, что детей подменили в роддоме в Ставропольском крае, мужчина забил тревогу. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддом Ставрополья не поступала. В Минздраве региона также опровергли информацию о подмене. Позже выяснилось, что лжемать месяцами врала о беременности, потому что боялась, что муж уйдёт от неё.

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