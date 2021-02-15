Путин поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов ковида

Российский лидер Владимир Путин поручил проанализировать эффективность отечественных вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции. Перечень поручений, которые глава государства дал по итогам совещания с членами кабмина, размещён на сайте Кремля.

Как уточняется, правительство должно обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности российских вакцин, разработанных для профилактики CoViD-19, в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию. При необходимости должны быть проведены дополнительные исследования указанных препаратов и внесение изменений в их регистрационные досье.

Доклад президенту по этому вопросу кабмин должен представить в срок до 15 марта, далее отчитываться раз в полгода. Помимо этого, министрам поручено обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на расшифровку геномов возбудителей инфекционных болезней, циркулирующих как в нашей стране, так и в мире в целом.

А ранее ВОЗ рекомендовала делать прививки от ковида даже тем, кто им уже переболел.

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