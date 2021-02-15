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Категорий: 18

Путин поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов ковида

Доклад правительство должно представить к 15 марта.

15 февраля 2021, 15:03
<p>Фото © Александр Демьянчук / ТАСС</p>

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин поручил проанализировать эффективность отечественных вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции. Перечень поручений, которые глава государства дал по итогам совещания с членами кабмина, размещён на сайте Кремля.

Как уточняется, правительство должно обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности российских вакцин, разработанных для профилактики CoViD-19, в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию. При необходимости должны быть проведены дополнительные исследования указанных препаратов и внесение изменений в их регистрационные досье.

Доклад президенту по этому вопросу кабмин должен представить в срок до 15 марта, далее отчитываться раз в полгода. Помимо этого, министрам поручено обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на расшифровку геномов возбудителей инфекционных болезней, циркулирующих как в нашей стране, так и в мире в целом.

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

А ранее ВОЗ рекомендовала делать прививки от ковида даже тем, кто им уже переболел.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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