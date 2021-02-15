Австрийский журналист рассказал о "шоке" Европы от "Спутника V"

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", который испытала Европа от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как написал автор статьи, сначала на Западе скептически восприняли информацию о том, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат против коронавирусной инфекции. Такое недоверие, по его мнению, вызвано сложившимися в Европе стереотипами о стране. Несмотря на это, Россия "преподносит миру слишком много сюрпризов", чтобы культивируемое в Европе и США представление об её "отсталости" продолжало существовать. Причём это касается не только современных вооружений, но и других сфер, в том числе медицины, отметил журналист.

"Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений", — пишет он.

А политолог Герхард Манготт в беседе с газетой напомнил, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. По его мнению, это связано не только с большим вниманием, которое Москва уделяет разработке современных вооружений, но и с наследием СССР — там верили в науку и прогресс. Эксперт также отметил, что благодаря экономическому подъёму при президенте Владимире Путине инвестиции в науку сильно возросли и теперь в РФ работают талантливые молодые учёные, новые разработки которых внедряются в промышленность страны.

"По сути, нет большой разницы между западными и российскими исследованиями в области естественных наук", — заключил Манготт.

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