В России проведут эксперимент по применению электронных копий документов

"Определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов", — сообщается на сайте Кремля .

Ранее в России были названы сроки появления мобильного приложения к электронному паспорту. Он будет выглядеть как пластиковая карта с чипом данных гражданина. Напомним, что первые электронные паспорта могут появиться в России уже в этом году. Они будут отличаться износостойкостью и практичностью, более высокой степенью защищённости по сравнению с бумажным, а при утере граждане смогут быстро заблокировать его.