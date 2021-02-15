В России проведут эксперимент по применению электронных копий документов
Соответствующее поручение дано главой государства кабмину.
Фото © ТАСС / Пальм Елена
Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 декабря обеспечить при участии ФСБ РФ проведение эксперимента по использованию электронных дубликатов документов, в том числе с применением мобильных приложений.
"Определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов", — сообщается на сайте Кремля.
Ранее в России были названы сроки появления мобильного приложения к электронному паспорту. Он будет выглядеть как пластиковая карта с чипом данных гражданина. Напомним, что первые электронные паспорта могут появиться в России уже в этом году. Они будут отличаться износостойкостью и практичностью, более высокой степенью защищённости по сравнению с бумажным, а при утере граждане смогут быстро заблокировать его.
Выбор редакции
Путин поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов ковида
Генпрокуратура проверит данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел
Отравившейся таблетками на вписке в Москве школьнице назначили психиатрическую экспертизу
Экономист предрёк Украине переход к пастушеству
Австрийский журналист рассказал о "шоке" Европы от "Спутника V"
Комментариев: 0