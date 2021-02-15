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В России проведут эксперимент по применению электронных копий документов

Соответствующее поручение дано главой государства кабмину.

15 февраля 2021, 15:12
<p>Фото © ТАСС / Пальм Елена</p>

Фото © ТАСС / Пальм Елена

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 декабря обеспечить при участии ФСБ РФ проведение эксперимента по использованию электронных дубликатов документов, в том числе с применением мобильных приложений.

"Определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов", — сообщается на сайте Кремля.

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Ранее в России были названы сроки появления мобильного приложения к электронному паспорту. Он будет выглядеть как пластиковая карта с чипом данных гражданина. Напомним, что первые электронные паспорта могут появиться в России уже в этом году. Они будут отличаться износостойкостью и практичностью, более высокой степенью защищённости по сравнению с бумажным, а при утере граждане смогут быстро заблокировать его.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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