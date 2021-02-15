"Испугались меня": Соловьёва заблокировали в Clubhouse

Аккаунт российского телеведущего Владимира Соловьёва заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом рассказал он сам, опубликовав сообщение от администрации площадки. В послании говорилось, что Соловьёва "забанили" за потенциальные нарушения доверия и безопасности.

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети", — написал телеведущий в своём телеграм-канале.

По мнению Соловьёва, этот случай блокировки отражает реальную "ценность свободы слова" на данной площадке.

В последнее время возросла популярность социальной сети Clubhouse, и российские пользователи начали активно регистрироваться в ней. Правда, попасть туда можно только по приглашению. Соцсеть состоит из "клубов" и "комнат", в которых происходит голосовое общение исключительно в режиме реального времени. Любой пользователь может создать беседу, о ней получат уведомления все его подписчики и смогут присоединиться. Clubhouse обрела бешеную популярность после выступлений Илона Маска и Марка Цукерберга.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться с ним в приложении Clubhouse. Своё предложение Маск опубликовал в "Твиттере", отметив англоязычную версию аккаунта президента России. А после написал кириллицей: "Было бы большой честью поговорить с вами". В Кремле уже дали ответ на инициативу предпринимателя.

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