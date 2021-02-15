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Едва не лишившийся иномарки москвич — об "угонщике": Сказал, что он как герой из GTA — видео

Мужчина оставил машину прогреваться и вернулся на работу, а когда вышел на улицу, автомобиля уже не было.

15 февраля 2021, 16:33

Чуть не лишившийся машины москвич рассказал об "угоне". Видео © LIFE

Москвич Никита Довгань, который чуть не лишился своего внедорожника Volvo в День всех влюблённых, рассказал Лайфу, что "угонщик" не взламывал автомобиль — мужчина оставил ключи в машине, чтобы прогреть её, а сам зашёл на работу за кофе.

Именно в этот момент мимо проходил 23-летний парень, который и решил присвоить машину себе, но ему помешали сугробы. Никита пояснил, что, когда вышел обратно на улицу, автомобиля на месте не увидел. Уже обнаружив машину, владелец иномарки понял, что "угонщик" является недееспособным и абсолютно не осознаёт, что происходит.

"Когда я его спросил, для чего он это сделал, он сказал, что он как герой из компьютерной игры GTA — Майкл", — рассказал мужчина.

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Никита также отметил, что "угонщику" каким-то образом удалось преодолеть большую ледяную глыбу. Помимо всего прочего, молодой человек поковырялся в бардачке автомобиля и даже нашёл конфеты.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье пьяный мужчина без прав угнал автобус, чтобы доехать до другого города.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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