Путин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке до 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку РФ представить предложения по программам льготной ипотеки до 2024 года. Также должна быть рассмотрена возможность снижения ставки для семей с детьми. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.

"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жильё "съел" эффект от льготной ипотеки. Она также отметила необходимость разработки новых мер поддержки молодых семей.

Напомним, программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля. Согласно её условиям, по ставке до 6,5% в большинстве регионов граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%, а с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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