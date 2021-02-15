"Хайпожорам посвящается": Самбурская сорвалась из-за лжи о суде с Дробышем

Российская актриса и певица Настасья Самбурская не смогла больше молчать и оставаться в стороне от ситуации, которая разворачивается вокруг её суда с продюсером Виктором Дробышем. Звезда опубликовала разоблачающий пост, начинающийся со слов "хайпожорам посвящается". Об этом сообщает издание "Дни.ру".

"Для большинства будет откровением, что, несмотря на его громкое имя и мой неплохой стартовый капитал артиста (театр, кино, ТВ) и почти 10 миллионов вас, моих бесценных подписчиков, больших профессиональных достижений мне это сотрудничество не принесло. Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться," — написала артистка.

Певица рассказала, что из-за заключённого контракта над ней висят "кабальные условия и обязательства по договору", которые ограничивают её в творческой деятельности. Причём это распространяется и на проекты, не связанные с Дробышем. Артистка призналась, что, когда подписывала документ, была неопытна и с самого начала во всём не разобралась.

"Суд 2 февраля 2021-го вынес решение по делу. Обязал продюсера представить мне отчёт о работе за несколько лет. Очевидно, работа в объёме, определённом в договоре, не велась. Это дешёвый хайп того, кто не способен подтвердить свой профессионализм делами", — заявила Самбурская.

Она также отметила, что Дробыш после суда поспешил опубликовать некое "опровержение", однако прямых ссылок давать не стала. Певица подчеркнула, что никаких новых обязательств по отношению к ней у продюсера не появилось, а её намерения развиваться самостоятельно всё ещё в силе.

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