Михалков раскрыл гонорары "недовольных жизнью" актёров

Советский и российский режиссёр Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы "Бесогон ТВ" решил поднять тему гонораров, которые получают артисты, призывавшие к участию в несогласованных акциях. Так, он привёл в пример актрису Александру Бортич, которая ранее в "Инстаграме" предлагала подписчикам "погулять" по Москве. Режиссёр напомнил, что за съёмочный день девушка получает 200 тысяч рублей.

"Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?" — спросил её Михалков с экрана.

В передаче режиссёр раскрыл гонорары и других знаменитостей. Так, по его словам, Павел Деревянко зарабатывает по 300 тысяч рублей за съёмку. Участие в проектах Антона Лапенко оплачивается по ставке 200–250 тысяч рублей, Максим Виторган получает 200 тысяч в день, а Семён Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.

"Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съёмочный день. Вы чем недовольны?" — подытожил Михалков.

Ранее Лайф рассказывал, что учёный из Университета Пенсильвании Мэтт Киллингсворд опроверг утверждение, что человеку для счастья нужно пять миллионов рублей в год. Исследователь пришёл к выводу, что этот показатель субъективен и определяется эмоциями человека в конкретный момент времени.

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