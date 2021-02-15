Журналисты раскрыли бойфренда Самбурской, которого она тщательно прятала под смайликами в Instagram
Только недавно стало известно, что актриса состоит в отношениях, а теперь перестала быть тайной и сама личность возлюбленного.
Фото © Instagram / samburskaya и Telegram / Super
Известная по сериалам "Универ" и "СашаТаня" 33-летняя актриса долгое время не делилась с поклонниками своей личной жизнью. После неудачного замужества и поспешного развода в 2018 году Настасья Самбурская старалась не касаться темы любви и отношений, и подписчики жалели одинокого кумира.
Фото © Telegram / Super и Instagram / samburskaya
Но не так давно телеведущая призналась, что состоит в отношениях и очень счастлива. Актриса скрывала лицо любимого в сториз, но тайну долго сохранять не вышло. В Сети рассекретили личность нового парня Настасьи — им оказался 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров.
Фото © Telegram / Super
Обнаружить его удалось во время свиданий парочки, когда они вместе посещали театр и ходили по ресторанам, пока их снимали на камеру. В ролике, опубликованном телеграм-каналом Super, влюблённые гуляют и обмениваются подарками. Словом, прекрасно проводят время.
Фото © Facebook / Илья Бурмистров
О новом избраннике Настасьи известно, что он окончил РАНХиГС, а затем работал в фешен-индустрии бренд-директором. Сейчас он владеет небольшой компанией, которая консультирует в вопросах развития бизнеса. Также мужчина читает лекции для молодёжи и помогает разобраться в электронной коммерции (e-commerce).
Видео © Telegram / Super
Фанаты надеются на то, что эти отношения Настасьи будут удачнее предыдущих. В 2017 году актриса вышла замуж за своего коллегу Кирилла Дыцевича, но спустя два месяца объявила о разводе. Она не называла причин, но дала понять, что отношения с актёром были очень сложными и болезненными, а также намекнула на домашнее насилие с его стороны.
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