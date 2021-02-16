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У блогера Гусейна Гасанова украли из машины вещи на миллион рублей

Молодой человек решил не обращаться в полицию и захотел разобраться самостоятельно.

16 февраля 2021, 00:33

У блогера Гасанова украли из машины вещи на миллион рублей. Видео © Instagram / gusein.gasanov

У популярного российского видеоблогера Гусейна Гасанова из машины похитили вещи на крупную сумму. Звезда Интернета опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором видно, что грабители разбили стёкла его автомобиля.

Молодой человек припарковал авто возле ресторана в Москве и ушёл на встречу, оставив на переднем сиденье сумку с логотипом крупного бренда. Когда Гасанов вернулся, он обнаружил, что в его машину проникли воры, а из салона пропала та самая сумка, деньги, документы и ноутбук. Общую стоимость украденного Гасанов оценил в миллион рублей.

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"Я известен своими жёсткими розыгрышами. Однажды попал в сложную ситуацию, когда в шутку заявил в полицию об ограблении банка. К месту съёмки тогда выслали группу захвата. Меня потом обвинили в заведомо ложном вызове, но тогда я отделался объяснительной запиской", рассказал блогер в беседе с МК.

Он добавил, что сейчас не стал вызывать полицейских, поскольку хочет провести своё расследование.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Нью-Йорке неизвестные украли из магазина "Шанель" сумочки на 12 миллионов рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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