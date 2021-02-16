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"Стал пунцового цвета": сын Тодоренко и Топалова попал в больницу в День влюблённых

Это произошло из-за аллергической реакции.

16 февраля 2021, 01:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/reginatodorenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reginatodorenko</a></p>

Фото © Instagram / reginatodorenko

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова попал в больницу в День всех влюблённых. Об этом рассказала сама телеведущая в "Инстаграме".

По словам девушки, в определённый момент малыш стал "пунцового цвета с отёкшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в клинику.

"Что-то явно пошло не так". Тодоренко экстренно доставили в больницу на Бали с "адской болью"

"Что-то явно пошло не так". Тодоренко экстренно доставили в больницу на Бали с "адской болью"

"Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но... увы", — написала Тодоренко.

После случившегося телеведущая обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать курсы для родителей, где ей смогут оказать "психологическую поддержку, чтобы не сойти с ума от стресса", и расскажут о тонкостях физического и ментального взросления детей.

Ранее сообщалось, что Тодоренко едва не погибла во время сёрфинга на Бали.

"Где трусы?" Тодоренко поделилась с подписчиками откровенным фото с отдыха

"Где трусы?" Тодоренко поделилась с подписчиками откровенным фото с отдыха

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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