"Стал пунцового цвета": сын Тодоренко и Топалова попал в больницу в День влюблённых
Это произошло из-за аллергической реакции.
Фото © Instagram / reginatodorenko
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова попал в больницу в День всех влюблённых. Об этом рассказала сама телеведущая в "Инстаграме".
По словам девушки, в определённый момент малыш стал "пунцового цвета с отёкшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в клинику.
"Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но... увы", — написала Тодоренко.
После случившегося телеведущая обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать курсы для родителей, где ей смогут оказать "психологическую поддержку, чтобы не сойти с ума от стресса", и расскажут о тонкостях физического и ментального взросления детей.
Ранее сообщалось, что Тодоренко едва не погибла во время сёрфинга на Бали.
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