"Стал пунцового цвета": сын Тодоренко и Топалова попал в больницу в День влюблённых

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова попал в больницу в День всех влюблённых. Об этом рассказала сама телеведущая в "Инстаграме".

По словам девушки, в определённый момент малыш стал "пунцового цвета с отёкшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в клинику.

"Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но... увы", — написала Тодоренко.

После случившегося телеведущая обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать курсы для родителей, где ей смогут оказать "психологическую поддержку, чтобы не сойти с ума от стресса", и расскажут о тонкостях физического и ментального взросления детей.

Ранее сообщалось, что Тодоренко едва не погибла во время сёрфинга на Бали.

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