"Вопрос дозировки": эксперты рассказали, как обезопасить себя от побочных эффектов обезболивающего

Все нестероидные противовоспалительные препараты имеют побочные эффекты, о которых рассказали британские специалисты на примере популярного обезболивающего "Ибупрофена", однако в этом нет ничего ужасного. Об этом сообщила фармацевт Ирина Булыгина в беседе с телеканалом "360".

"У нас нет безопасных лекарственных средств. Любое лекарство — это яд, вопрос дозировки и правильного применения. Если дозировка превышена и человек не знает о своих проблемах, для него это может плохо закончиться", — отметила эксперт.

Булыгина подчеркнула — чтобы обезопасить себя, следует искать хорошего врача, а не заниматься самолечением. Конечно, когда речь идёт, например, о головной боли, можно выпить обезболивающее, но после необходимо обратиться к медикам, чтобы исключить вариант какого-либо заболевания.

Важно также не злоупотреблять препаратами — если долгое время пить лекарства, снимающие боль, то в желудке развиваются эрозивные изменения или гастрит. Врач-стоматолог Алексей Антипенко подчеркнул, что у каждого препарата есть определённое количество времени, которое его можно применять без наблюдения специалиста.

Доктор отметил, что основным побочным эффектом долгого употребления обезболивающих является то, что процесс болезни может перейти в худшую стадию по сравнению с той, с которой всё началось, и последствия могут быть гораздо плачевнее. По словам Антипенко, желудочно-кишечное кровотечение, которое упоминали британские эксперты, может развиваться уже при наличии сопутствующих заболеваний, и если пить препараты с умом, то никаких проблем не будет.

Особое внимание при приёме обезболивающих стоит уделять людям с проблемами с желудком и аллергикам.

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