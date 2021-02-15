Глава Госдепа призвал Турцию избавиться от С-400

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы дипломат призвал Анкару не оставлять у себя российские ЗРС С-400.

"Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией", — сказано в сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что дипломаты созвонились на фоне ситуации с погибшими в Ираке гражданами Турции.

Напомним, в январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается спрашивать у США разрешения на новые покупки С-400.

В середине декабря 2020 года США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400. Позже в Вашингтоне признали, что главной целью введённых ограничений является Россия.

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