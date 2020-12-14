США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

Соединённые Штаты ввели санкции против Турции за покупку этой страной у России зенитно-ракетных систем С-400. Как сообщили в Минфине США, ограничения коснутся Управления оборонной промышленности Турции. Под них подпадут также руководитель этого ведомства Исмаил Демир и ещё три человека.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Вашингтон аргументировал это тем, что Турция участвует в программе по американским истребителям F35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.

10 ноября США пригрозили Турции санкциями, если страна не избавится от С-400. Анкара же заявила, что намерена использовать С-400, несмотря на угрозы со стороны США.