США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400
Они коснутся одного ведомства и четырёх человек.
Фото © Минобороны РФ
Соединённые Штаты ввели санкции против Турции за покупку этой страной у России зенитно-ракетных систем С-400. Как сообщили в Минфине США, ограничения коснутся Управления оборонной промышленности Турции. Под них подпадут также руководитель этого ведомства Исмаил Демир и ещё три человека.
Путин назвал С-400 лучшей в мире системой противоракетной обороныГлава государства отметил независимую политику турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который не отказался от российских ЗРК, несмотря на давление.
Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Вашингтон аргументировал это тем, что Турция участвует в программе по американским истребителям F35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.
10 ноября США пригрозили Турции санкциями, если страна не избавится от С-400. Анкара же заявила, что намерена использовать С-400, несмотря на угрозы со стороны США.
Выбор редакции
Турция вводит полный локдаун на новогодние праздники
"Прометей" против "Триумфа". Сравниваем комплексы ПВО С-400 и С-500
"Даже за черновиками следят". Российский журналист рассказал о цензуре СМИ-иноагента "Радио Свобода"
Политологи рассказали, какие темы будут подняты на ежегодной пресс-конференции Путина
Под Воронежем нашли вмёрзшую в лёд лисицу
Комментариев: 0