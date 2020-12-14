"Думают об артистах как о небожителях". Билан пожаловался на низкие доходы и огромные траты

Певец Дима Билан рассказал, что в 2020 году очень много работал, но пандемия коронавируса ударила и по его доходам. Тем не менее он сумел сохранить свой творческий коллектив, выплачивать зарплату, почти ничего не зарабатывая с концертов.

— Многие люди привыкли думать об артистах как о небожителях. Возможно, телевизионно-интернетная действительность создаёт в обществе иллюзию, что исполнители ничего не делают, а просто получают деньги. Но это не так. У меня большой коллектив, и я никого не уволил, всем до сих пор плачу зарплату, сам ничего не получая от концертов. Мы находимся в такой же ситуации, как и вся страна, — сказал Билан в интервью порталу Дни.ру.

За год Билан выпустил два альбома, в которые вошло 27 композиций. Певец приумножил свою аудиторию в соцсетях "Тик-Ток", "Инстаграм", "Ютуб" и "ВКонтакте". Также он стал обладателем сразу двух статуэток "Золотой граммофон". Обычно из-за корпоративов предновогодняя пора для артистов — очень насыщенное время, но в этом году шоу отменяются и артист решил использовать праздники, чтобы провести время с семьёй.

— Очень хочу побыть с родителями, потому что редко приходится их видеть. Соберу их в Новом году под большой ёлкой, и будем водить хороводы. С папой, которому год назад сделали операцию на сердце... Хочется просто обняться и сойти с ума от родственных чувств, — подытожил Билан.

Ранее певец Валерий Меладзе посетовал, что российским звёздам не дают зарабатывать. Отмена культурных и развлекательных мероприятий и ограничение количества зрителей очень сильно ударили по артистам. Индустрия, по его оценке, недополучила 95%, а то и все 99% прибыли.

Дима Билан — заслуженный артист РФ, ошеломительный успех которому принесла победа на конкурсе "Евровидение". За свои заслуги он был награждён высокими правительственными наградами Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Билана читайте на сайте uznayvse.ru.