С художником расплатились за картину тонной мандаринов. А потом оказалось, что это розыгрыш

Видео © ВКонтакте / Виктор Каплун, LIFE

Художник из Красноярска Виктор Каплун придумал необычный новогодний розыгрыш. Накануне он опубликовал видео, где ходит по складу с тонной мандаринов, которыми якобы с ним расплатился заказчик. Однако оказалось, что это шутка. В этом Виктор признался Лайфу.

— Эту всю историю я придумал, это всё неправда. На самом деле я нашёл ролик в Интернете и наложил голос на него. Решил сделать такой PR-ход, чтобы обо мне заговорили, и проверить, что СМИ не проверяют по большому счёту информацию. Поэтому так и разошлось, никто ничего не проверил, ничего не узнал, — объяснил Каплун.

Когда идея только родилась, Виктор решил сперва снять видео на настоящем складе. Идею бизнесмены оценили, но на свою территорию пускать отказались. Тогда художник просто нашёл старое видео 2017 года и наложил на него свой звук. После того как видео разлетелось по СМИ, художник решил, что больше такие фейки снимать не будет.

— Это была лишь проверка, и мне одной достаточно, — подытожил житель Красноярска.

Ранее диетологи назвали точное число мандаринов, которые можно съесть за день. По их словам, эти цитрусовые можно есть в течение всего дня, однако не на голодный желудок. Также не стоит счищать белые прожилки, ведь это полезная клетчатка, помогающая нормализовать усвоение простых углеводов.