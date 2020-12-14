Внимание на кожицу и пятнышки. Россиянам рассказали, как найти лучшие мандарины для новогоднего стола

Одним из главных символов новогодних праздников и застолья можно смело назвать мандарины. Однако далеко не каждый знает, как нужно правильно их выбирать. В Роспотребнадзоре напомнили россиянам, на что следует обратить внимание при покупке заветного лакомства.

Прежде всего нужно тщательно осмотреть плод. Специалисты советуют выбирать только красивые плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Сам мандарин должен быть равномерно окрашен, упруг и источать знакомый приятный аромат. А вот если вам на глаза попались самые разные дефекты, среди которых вмятины, плесень, пятнышки или признаки гнили, то такому цитрусу стоит сказать нет.

Важно помнить, что спелый фрукт долго не хранится. Однако если вы запаслись сильно заранее, то стоит учесть несколько правил хранения.

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— Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся, — напомнили в ведомстве.

Приобретать мандарины стоит только в санкционированных точках, вся продукция должна быть сертифицирована и иметь декларацию о соответствии.