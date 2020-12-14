В США началось голосование выборщиков за президента. Трамп и Байден опять идут почти вровень

На выборах президента США начался очередной этап. Сегодня там голосуют выборщики, представляющие жителей каждого штата. К 20:00 мск, согласно данным CNN , Дональд Трамп набрал 56 голосов, а его противник Джо Байден — 36.

Все три голоса в штате Вермонт, который первым закончил все процедуры, были отданы Джо Байдену. Затем проголосовали выборщики штатов Нью-Гэмпшир, Индиана и Теннесси. Первые поддержали Байдена, а вторые и третьи — действующего президента США республиканца Дональда Трампа. После чего в Южной Каролине девять выборщиков ожидаемо проголосовали за Трампа.