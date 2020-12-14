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Категорий: 17

В США началось голосование выборщиков за президента. Трамп и Байден опять идут почти вровень

Но, согласно предварительным расчётам, победит всё же демократ.

14 декабря 2020, 17:00
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<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Image / Scott Olson / Win McNamee, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Image / Scott Olson / Win McNamee, © Shutterstock

На выборах президента США начался очередной этап. Сегодня там голосуют выборщики, представляющие жителей каждого штата. К 20:00 мск, согласно данным CNN, Дональд Трамп набрал 56 голосов, а его противник Джо Байден — 36.

Все три голоса в штате Вермонт, который первым закончил все процедуры, были отданы Джо Байдену. Затем проголосовали выборщики штатов Нью-Гэмпшир, Индиана и Теннесси. Первые поддержали Байдена, а вторые и третьи — действующего президента США республиканца Дональда Трампа. После чего в Южной Каролине девять выборщиков ожидаемо проголосовали за Трампа.

17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента США

17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента США

Власти не хотят, чтобы их голоса были нивелированы мошенническими выборами в других штатах.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Однако прежде, 6 января, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США.

Ранее Верховный суд США отклонил иск штата Техас о признании результатов выборов недействительными.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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