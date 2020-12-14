В США началось голосование выборщиков за президента. Трамп и Байден опять идут почти вровень
Но, согласно предварительным расчётам, победит всё же демократ.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Image / Scott Olson / Win McNamee, © Shutterstock
На выборах президента США начался очередной этап. Сегодня там голосуют выборщики, представляющие жителей каждого штата. К 20:00 мск, согласно данным CNN, Дональд Трамп набрал 56 голосов, а его противник Джо Байден — 36.
Все три голоса в штате Вермонт, который первым закончил все процедуры, были отданы Джо Байдену. Затем проголосовали выборщики штатов Нью-Гэмпшир, Индиана и Теннесси. Первые поддержали Байдена, а вторые и третьи — действующего президента США республиканца Дональда Трампа. После чего в Южной Каролине девять выборщиков ожидаемо проголосовали за Трампа.
17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента СШАВласти не хотят, чтобы их голоса были нивелированы мошенническими выборами в других штатах.
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Однако прежде, 6 января, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США.
Ранее Верховный суд США отклонил иск штата Техас о признании результатов выборов недействительными.
Выбор редакции
Байден выбрал создателя "сирийских Рэмбо": что пишут американские СМИ о будущем министре обороны Ллойде Остине?
Республиканцы разозлили Трампа, признав победу Байдена на выборах
Турция вводит полный локдаун на новогодние праздники
"Даже за черновиками следят". Российский журналист рассказал о цензуре СМИ-иноагента "Радио Свобода"
Политологи рассказали, какие темы будут подняты на ежегодной пресс-конференции Путина
Комментариев: 0