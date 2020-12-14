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Категорий: 17

Вслед за Google глобальный сбой произошёл в работе Twitter

Больше всего жалоб приходит из США, Европы и Японии.

14 декабря 2020, 16:21
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<p>Фото © ТАСС / Zuma / Jaap Arriens</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Jaap Arriens

В работе соцсети Twitter наблюдаются сбои в разных регионах мира. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту, а также с входом в аккаунт.

Судя по карте, представленной на портале Downdetector, наибольшие проблемы отмечаются в Европе, в Японии и США. Меньше — в России, Австралии и Индонезии. О проблемах с сайтом заявляет 86% пользователей, жалующихся на работу соцсети. 13% не могут войти в свой аккаунт.

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Там ждут комментариев от Еврокомиссии.

Примечательно, что ранее глобальный сбой был в работе сервисов Google. В том числе неполадки были на видеохостинге YouTube.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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