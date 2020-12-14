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Категорий: 17

Пользователи сообщают о массовом сбое сервисов Google

Россияне прежде всего не могут воспользоваться видеохостингом YouTube.

14 декабря 2020, 12:09
<p>Изображение с сайта <a href="https://www.youtube.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Изображение с сайта YouTube

У пользователей Сети возникли проблемы с доступом к YouTube, Gmail и другим сервисам компании Google. Массовый сбой фиксирует портал Downdetector.

На падение сервисов пожаловались десятки тысяч человек. Хуже всего ситуация с доступом к сервисам у европейских пользователей, в особенности из Великобритании.

Согласно данным Downdetector, при попытке использования почтового сервиса Gmail 79% пользователей не могут войти в свой аккаунт. У 90% не загружается главная страница поисковика Google. Более 40% пользователей жалуются, что у них не загружается страница YouTube, и столько же людей жалуется на проблемы с воспроизведением видео, даже если страница всё же прогрузилась.

В работе Telegram произошёл сбой

В работе Telegram произошёл сбой

Чаще всего у юзеров были проблемы с отправкой сообщений.

Ранее Лайф сообщал, что системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации подверглись хакерскому взлому.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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