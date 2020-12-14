Пользователи сообщают о массовом сбое сервисов Google

На падение сервисов пожаловались десятки тысяч человек. Хуже всего ситуация с доступом к сервисам у европейских пользователей, в особенности из Великобритании.

Согласно данным Downdetector, при попытке использования почтового сервиса Gmail 79% пользователей не могут войти в свой аккаунт. У 90% не загружается главная страница поисковика Google. Более 40% пользователей жалуются, что у них не загружается страница YouTube, и столько же людей жалуется на проблемы с воспроизведением видео, даже если страница всё же прогрузилась.