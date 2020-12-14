Пользователи сообщают о массовом сбое сервисов Google
Россияне прежде всего не могут воспользоваться видеохостингом YouTube.
Изображение с сайта YouTube
У пользователей Сети возникли проблемы с доступом к YouTube, Gmail и другим сервисам компании Google. Массовый сбой фиксирует портал Downdetector.
На падение сервисов пожаловались десятки тысяч человек. Хуже всего ситуация с доступом к сервисам у европейских пользователей, в особенности из Великобритании.
Согласно данным Downdetector, при попытке использования почтового сервиса Gmail 79% пользователей не могут войти в свой аккаунт. У 90% не загружается главная страница поисковика Google. Более 40% пользователей жалуются, что у них не загружается страница YouTube, и столько же людей жалуется на проблемы с воспроизведением видео, даже если страница всё же прогрузилась.
Ранее Лайф сообщал, что системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации подверглись хакерскому взлому.
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