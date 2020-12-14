Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего

Люди с подавленным иммунитетом становятся очень опасными для окружающих при инфицировании коронавирусом, так как в их организме он живёт и остаётся заразным намного дольше. Об этом говорится в статье учёных, опубликованной в New Engfland Journal of Medicine.

Исследователи взяли образцы у 20 человек с ослабленным иммунитетом и с CoViD-19. Из них 15 проходили активную фазу лечения или химиотерапию. Вирусная РНК в анализах выявлялась в течение 78 дней после появления симптомов, а жизнеспособный вирус был обнаружен в десяти из 14 образцов.

Учёные отметили, что у пациентов с подавленным иммунитетом после трансплантации стволовых клеток или при получении клеточной терапии может обнаруживаться жизнеспособный коронавирус ещё как минимум два месяца. В связи с этим они предупредили, что текущие рекомендации по мерам предосторожности следует пересмотреть для людей с ослабленным иммунитетом.

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