Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
Они могут быть носителями заразы до двух месяцев.
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Люди с подавленным иммунитетом становятся очень опасными для окружающих при инфицировании коронавирусом, так как в их организме он живёт и остаётся заразным намного дольше. Об этом говорится в статье учёных, опубликованной в New Engfland Journal of Medicine.
Исследователи взяли образцы у 20 человек с ослабленным иммунитетом и с CoViD-19. Из них 15 проходили активную фазу лечения или химиотерапию. Вирусная РНК в анализах выявлялась в течение 78 дней после появления симптомов, а жизнеспособный вирус был обнаружен в десяти из 14 образцов.
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Учёные отметили, что у пациентов с подавленным иммунитетом после трансплантации стволовых клеток или при получении клеточной терапии может обнаруживаться жизнеспособный коронавирус ещё как минимум два месяца. В связи с этим они предупредили, что текущие рекомендации по мерам предосторожности следует пересмотреть для людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее другие учёные рассказали о том, как вакцинация повлияет на пандемию коронавируса.
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