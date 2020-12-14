Путин призвал госпитализировать только тех, кто в этом действительно нуждается
Нужно исключить случаи, когда койки занимают лишь ради бесплатного лечения.
Президент России Владимир Путин заявил, что следует внимательно следить за тем, чтобы в стационар попадали только те, кто действительно нуждается в госпитализации. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-форума партии "Единая Россия".
— Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары и проходили там лечение. Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации, — отметил российский лидер.
Путин рассказал, что некоторые министры сейчас болеют коронавирусомГлава государства подчеркнул, что определять условия лечения должен врач.
Ранее Путин назвал пандемию коронавируса непростым испытанием для всего мира. По его словам, эта ситуация изменила в том числе общество и отношения между государством и гражданами.
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