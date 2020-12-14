Путин призвал госпитализировать только тех, кто в этом действительно нуждается

Президент России Владимир Путин заявил, что следует внимательно следить за тем, чтобы в стационар попадали только те, кто действительно нуждается в госпитализации. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-форума партии "Единая Россия".

— Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары и проходили там лечение. Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации, — отметил российский лидер.