Жаркие танцы в толпе, игры в БДСМ и никаких масок. В Москве прошла "ковидная" вечеринка — видео

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В столичном отеле Palmira Business Club прошла крупная тематическая вечеринка под названием "12 обезьян. 12 комнат и тайная вечеря". Мероприятие открыто анонсировалось, а прийти на него мог практически любой, у кого были справка об отсутствии заболевания и девять тысяч рублей на вход.

— Двенадцать комнат, двенадцать перформансов поведут вас с этажа на этаж, из лаборатории в зверинец или галлюциногенный Лас-Вегас, с новой тайной вечери на суд двенадцати присяжных или в бордель через бары и танцполы в блеске костюмов и декораций. По специальному маршруту для каждого — к здоровому миру, — говорилось в анонсе вечеринки.

По соцсетям разошлось видео с вечеринки. На этих кадрах видно, что дистанция не соблюдалась, маски гости не носили. Игры под видом БДСМ-утех, жаркие поцелуи и объятия участников тоже вряд ли можно считать соблюдением санитарных эпидемиологических норм.

Гости вечеринки же уверены, что им никакой коронавирус не угрожал. Чтобы попасть на мероприятие, надо было сдать тест не ранее чем за двенадцать часов до начала вечеринки. Информация про анализ на ковид содержится и на страничке мероприятия. К слову, входной билет, включая тест на коронавирус, стоил 9000 рублей.

— Все сотрудники, персонал, который работал на вечеринке, все находились в масках, перчатках. Проводили дезинфекцию периодически помещений. На какое-то время закрывались комнаты, проводили санобработку. Посетители даже не замечали, думали, что перестановки происходят. Было сделано на высшем уровне. Никаких нареканий к работе нет, — заявил Лайфу один из участников вечеринки Михаил.

Как сообщал Лайф, для Москвы это не первая вечеринка с нарушением санитарных требований. Ранее модельное агентство устроило развратную тусовку.