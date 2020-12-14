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Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.

14 декабря 2020, 10:21
<p>Фото © LIFE / Владимир Суворов</p>

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о мерах, которые правительство примет для снижения цен на продукты. Среди прочего это соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла, которое призвано стабилизировать ситуацию на рынке. Вот перечень мер, подготовленных кабмином после указания президента РФ Владимира Путина:

  • До 20 декабря должно быть заключено соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен на рынке.
  • Минэкономразвития предлагает ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня 2021 года.
  • Россия вводит с 15 февраля до конца июня следующего года экспортную пошлину на пшеницу в размере €25 за тонну.
  • Предусмотрена возможность пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться.
  • Производители хлебопекарной продукции получат господдержку в размере 3 млрд рублей.
"Вы мне сказки рассказываете". Путин раскритиковал главу Минэкономразвития из-за роста цен на продукты

"Вы мне сказки рассказываете". Путин раскритиковал главу Минэкономразвития из-за роста цен на продукты

Российский лидер потребовал за неделю принять меры.

Напомним, ранее на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в России, обратил внимание президент Владимир Путин. Он напомнил правительству о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас. А также указал, что стоимость товаров увеличивается, несмотря на больший объём производства.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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