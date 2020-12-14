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Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для снижения цен заключат до 20 декабря

Мониторить исполнение этих соглашений будет ФНС.

14 декабря 2020, 10:08

Фото © Агентство "Москва"

Соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны заключить до 20 декабря. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Действовать эти соглашения будут до конца первого квартала 2021 года, а мониторить их исполнение поручено Федеральной налоговой службе.

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Кроме того, власти предусмотрели возможность ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться.

Совместно с коллегами из Минпромторга и ФАС завершаем разработку соглашений между производителями сахара и торговыми сетями, направленных на снижение розничных цен на сахар-песок. Параметры соглашения будут определены до 15 декабря. Подписание состоится до 20 декабря, — проанонсировал Решетников.

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Глава правительства поддержал введение ограничительного коридора на стоимость продуктов.

Профильные министерства рассчитывают, что озвученные на совещании меры позволят снизить цены на сахар до 36 в розничной торговле до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр.

Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС к концу февраля 2021 года, — сообщил на совещании у Мишустина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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Ранее президент потребовал решить за неделю вопрос с ростом стоимости товаров.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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