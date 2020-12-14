Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку в 2021 году

Производителям сахара и хлеба, а также переработчикам муки пообещали господдержку в 2021 году. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьера Михаила Мишустина.

По его словам, для стабилизации цен на хлеб и сахар планируется принять целый ряд мер. В частности, производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы, а мукомолы будут получать субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы. В свою очередь, хлебопёкам возместят часть затрат на приобретение муки.

— Также предлагается поручить — мы начали уже эту работу над более долгосрочным механизмом — совместно с Министерством сельского хозяйства разработать систему контрциклических мер поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен (для внутреннего потребителя), когда у нас происходят большие колебания на мировых рынках. Мы такие предложения до конца года также представим, — проанонсировал Решетников.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.