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Хамили и угрожали. Продавец изложил свою версию конфликта, который закончился комой для подростка

По его словам, мальчик просто оступился и неудачно упал.

14 декабря 2020, 09:30
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Продавец из магазина "Краски" в Новосибирске, который стал фигурантом уголовного дела, рассказал свою версию конфликта с подростками. По его словам, те вели себя неподобающе. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Подростки катались с крыльца магазина. По словам продавца, он попросил их не делать этого. В ответ парни якобы стали ему хамить, обращаться к нему на ты. Они предупредили, что у мужчины будут проблемы, если он не прекратит делать им замечания. Тогда тот якобы попытался схватить за куртку 14-летнего подростка, тот увернулся, но оступился и упал. Он сильно ударился головой и сейчас находится в больнице в коме.

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Наутро парень перестал подавать признаки жизни, спасти его не удалось.

Как сообщал Лайф, продавцу сейчас вменяют статью 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Проблема в том, что падения мальчика, во время которого он и ударился головой, никто не видел. Даже его друг признался, что в этот момент смотрел в другую сторону. Следователи ищут возможных очевидцев. Момент ЧП мог попасть в объектив камеры видеорегистратора.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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