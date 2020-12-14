В Петербурге водитель протаранил пять машин, уходя от полицейской погони — видео
На скользкой дороге он потерял управление, и это помогло его задержать.
В Санкт-Петербурге погоня за нарушителем обернулась массовым ДТП на Дунайском проспекте. Городские камеры видеонаблюдения запечатлели, как, уходя от полицейской погони, водитель зацепил одну из припаркованных вдоль обочины машин. Из-за высокой скорости его автомобиль отбросило на другие. В общей сложности повреждения получило пять автомобилей.
После столкновения нарушитель больше не смог убегать. Подоспевшие инспекторы ДПС задержали мужчину.
Ещё один фанат GTA? Десяток экипажей ДПС устроили погоню на юго-востоке Москвы — видеоВскоре его автомобиль всё же удалось заблокировать.
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