В Петербурге водитель протаранил пять машин, уходя от полицейской погони — видео

В Санкт-Петербурге погоня за нарушителем обернулась массовым ДТП на Дунайском проспекте. Городские камеры видеонаблюдения запечатлели, как, уходя от полицейской погони, водитель зацепил одну из припаркованных вдоль обочины машин. Из-за высокой скорости его автомобиль отбросило на другие. В общей сложности повреждения получило пять автомобилей.