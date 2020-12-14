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В Петербурге водитель протаранил пять машин, уходя от полицейской погони — видео

На скользкой дороге он потерял управление, и это помогло его задержать.

14 декабря 2020, 09:16

В Санкт-Петербурге погоня за нарушителем обернулась массовым ДТП на Дунайском проспекте. Городские камеры видеонаблюдения запечатлели, как, уходя от полицейской погони, водитель зацепил одну из припаркованных вдоль обочины машин. Из-за высокой скорости его автомобиль отбросило на другие. В общей сложности повреждения получило пять автомобилей.

После столкновения нарушитель больше не смог убегать. Подоспевшие инспекторы ДПС задержали мужчину.

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Вскоре его автомобиль всё же удалось заблокировать.

Ранее Лайф публиковал видео из Краснодара, где компания подростков подралась с инспекторами ДПС.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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