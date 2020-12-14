В машине нашли документы и карты. Следствие полагает, что убийцы из Армавира больше нет в живых
Тем не менее его поиски продолжаются как на суше, так и в акватории Чёрного моря.
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Житель Армавира Акшин Гусейнов, которого подозревают в жестокой расправе над возлюбленной и её малолетним братом, действительно мог покончить с собой, как и говорил в одном из видео с места преступления. К такому мнению склоняются следователи, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах региона.
В пользу этого говорят косвенные улики. В брошенной машине Гусейнова оперативники нашли его документы и пластиковые карты. Деньги со своих счетов он переводил и не снимал, как это обычно делают беглецы. Родственники предполагаемого убийцы сомневаются, что у него есть какие-либо места, где он может "отсидеться".
Ранее Гусейнова объявили в федеральный розыск. Поиски также ведутся в Чёрном море.
Появилась вторая часть кошмарного монолога, где убийца из Армавира раскрыл свою главную цельВ городе Армавире Краснодарского края Акшин Г. жестоко убил свою возлюбленную, которая призналась, что встречалась с другим мужчиной. На фоне её окровавленного тела парень записал жуткую исповедь. Однако у этого чудовищного признания была и вторая часть, где преступник раскрыл, кто был его главной целью.
Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её маленького брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, а затем бросил его на берегу моря.
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