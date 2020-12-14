В машине нашли документы и карты. Следствие полагает, что убийцы из Армавира больше нет в живых

Житель Армавира Акшин Гусейнов, которого подозревают в жестокой расправе над возлюбленной и её малолетним братом, действительно мог покончить с собой, как и говорил в одном из видео с места преступления. К такому мнению склоняются следователи, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах региона.

В пользу этого говорят косвенные улики. В брошенной машине Гусейнова оперативники нашли его документы и пластиковые карты. Деньги со своих счетов он переводил и не снимал, как это обычно делают беглецы. Родственники предполагаемого убийцы сомневаются, что у него есть какие-либо места, где он может "отсидеться".

Ранее Гусейнова объявили в федеральный розыск. Поиски также ведутся в Чёрном море.

Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её маленького брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, а затем бросил его на берегу моря.