Россиянам объяснили, как правильно выбрать искусственную ёлку

Искусственная новогодняя ёлка может прослужить более десяти лет, но только при условии, что она была грамотно выбрана и хранилась надлежащим образом. К такому выводу пришли эксперты "Роскачества", оценившие главный символ предстоящего праздника.

Первым делом они советуют обращать внимание на внешний вид искусственной ёлки. Важно проверить её на наличие трещин и разломов. Имеет смысл обхватить ветку рукой и провести против "роста" иголок. Их выпадение, выгибание и ломкость — явный признак того, что товар некачественный.

— Лучше отдать предпочтение ёлкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей "ствол" сделан из пластика. Не покупайте ёлку, на которой указано, что её произвели несколько лет назад (пять и более). Иногда материал может стареть, и чем старше ёлка на момент покупки, тем меньше она может прослужить, — отмечается на сайте организации.

Эксперты отмечают также, что в большинстве случаев ёлки изготавливают из полимеров (пластиков) — обычно это полиэтилен (ПЭ) или поливинилхлорид (ПВХ), гораздо реже — из резины. В состав ёлки предусмотрительно добавляют термостабилизаторы и антипирены (вещества для огнезащиты).

Полиэтилен очень легко воспламеняется и будет гореть, пока не сгорит полностью. ПВХ относится к самозатухающим материалам. А вот если в составе есть эластомер (резина), то стоит быть особенно осторожным, так как он горит очень хорошо.

Ранее красноярские пожарные показали, как быстро разгорается новогодняя ёлка из-за короткого замыкания электропроводки. Настоящая лесная ёлка загорелась через 20 секунд, а через минуту уже была охвачена огнём, дешёвая искусственная полностью выгорела за 30 секунд.