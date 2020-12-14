Россиянам объяснили, как правильно выбрать искусственную ёлку
Важен не только материал, но и возраст будущего праздничного украшения.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Искусственная новогодняя ёлка может прослужить более десяти лет, но только при условии, что она была грамотно выбрана и хранилась надлежащим образом. К такому выводу пришли эксперты "Роскачества", оценившие главный символ предстоящего праздника.
Первым делом они советуют обращать внимание на внешний вид искусственной ёлки. Важно проверить её на наличие трещин и разломов. Имеет смысл обхватить ветку рукой и провести против "роста" иголок. Их выпадение, выгибание и ломкость — явный признак того, что товар некачественный.
— Лучше отдать предпочтение ёлкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей "ствол" сделан из пластика. Не покупайте ёлку, на которой указано, что её произвели несколько лет назад (пять и более). Иногда материал может стареть, и чем старше ёлка на момент покупки, тем меньше она может прослужить, — отмечается на сайте организации.
От дешёвых до эксклюзивных. Во сколько обойдётся новогодняя ёлка и украшенияВремя, когда начинается новогодняя суета, сильно сдвинулось назад — сейчас уже с середины октября магазины и торговые центры начинают выкладывать праздничные товары, а в ноябре наряжаются городские ёлки.
Эксперты отмечают также, что в большинстве случаев ёлки изготавливают из полимеров (пластиков) — обычно это полиэтилен (ПЭ) или поливинилхлорид (ПВХ), гораздо реже — из резины. В состав ёлки предусмотрительно добавляют термостабилизаторы и антипирены (вещества для огнезащиты).
Полиэтилен очень легко воспламеняется и будет гореть, пока не сгорит полностью. ПВХ относится к самозатухающим материалам. А вот если в составе есть эластомер (резина), то стоит быть особенно осторожным, так как он горит очень хорошо.
Ранее красноярские пожарные показали, как быстро разгорается новогодняя ёлка из-за короткого замыкания электропроводки. Настоящая лесная ёлка загорелась через 20 секунд, а через минуту уже была охвачена огнём, дешёвая искусственная полностью выгорела за 30 секунд.
Выбор редакции
Стало известно, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол
Диетолог назвала три опасных свойства оливье
"По себе знаю". Путин посочувствовал медикам, вынужденным работать в защитных костюмах
Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
Бабушка из Магнитогорска, которая в 94 года стала родной для всего Instagram, умерла от CoViD-19
Комментариев: 0