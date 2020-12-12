От дешёвых до эксклюзивных. Во сколько обойдётся новогодняя ёлка и украшения

Время, когда начинается новогодняя суета, сильно сдвинулось назад — сейчас уже с середины октября магазины и торговые центры начинают выкладывать праздничные товары, а в ноябре наряжаются городские ёлки.

Ещё со времён Петра Первого в нашей стране возникла традиция, привезённая им из Германии, украшать рождественское дерево. Только в середине XIX века появилась первая публичная рождественская ёлка — в Санкт-Петербурге, в помещении Екатерининского вокзала, который ныне носит название Московский. Изначально празднование Рождества говорило о высоком статусе отмечающих: ёлочные украшения привозились из Европы и стоили очень дорого, поэтому утренники и празднования проходили только в очень богатых семьях.

Сегодня же каждый может позволить себе праздник, так как ситуация кардинально изменилась — выбор игрушек, так же как и выбор ёлок и различного декора, удовлетворяет любой бюджет. Тем не менее до сих пор ёлка, особенно игрушки, — это некий статусный атрибут праздника, который может рассказать о финансовом состоянии хозяина.

Лайф провёл небольшое исследование, чтобы сориентироваться, какая ёлка получается самой дорогой, а какая — самой дешёвой. За основу измерения мы берём стандартную ель высотой 1,8–2,5 метра, для украшения которой потребуется в среднем 60–100 игрушек, а также 30 метров гирлянды. Исходя из этих данных, попробуем найти самый дорогой и самый дешёвый варианты в этом году.

Живые и искусственные

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Как это ни странно, но именно искусственные ели гораздо дороже настоящих. Связано это в первую очередь с тем, что обычно они практически не имеют срока годности. Приобретя новогоднее дерево единожды, его можно использовать ещё много лет: с ним мало хлопот, его удобно хранить, при этом оно безопасно для детей и животных.

Самая дорогая

Приобрести ель, соответствующую нашим параметрам и неограниченному бюджету, можно за 69 990 рублей. Искусственная ель "Нормандия" (Triumph Tree, 2,3 метра) является одной из самых дорогих на российском рынке. На ценообразование влияет в первую очередь особый принцип изготовления хвои — он называется литьём, где каждая веточка выливается целиком в специальных формах и даже при разрезе выглядит как настоящая. В среднем ель из люксового сегмента и высотой до четырёх с половиной метров стоит в пределах 250 тысяч рублей.

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Если территория и деньги позволяют, можно приобрести ель высотой 48,5 метра за 16 748 000 рублей.

Сейчас уже никто не ходит в лес рубить живую ёлочку. Во-первых, за это можно получить крупный штраф, а во-вторых, уже довольно давно существуют предприятия, которые занимаются исключительно выращиванием новогодних деревьев. Цены на живые ели зависят в первую очередь не от размера, как в предыдущем случае, а от сорта.

Самое дорогое живое дерево (пихта), соответствующее нашим базовым характеристикам, стоит от 16 000 до 18 000 рублей. Не забываем, что для установки живого дерева требуется специальное крепление. Одно из самых дорогих — подставка Krinner Comfort XXL (или V8) — стоит 14 900 рублей. Итого цена за самую дорогую живую ёлку получается около 35 000 рублей. Есть ещё эксклюзивы высотой 10–12 метров за 150 000 рублей.

Самая дешёвая

Как ни удивительно, но среди бюджетных вариантов (от 2500 до 3500 рублей) вы можете выбрать как живую, так и искусственную ель указанных выше параметров. Конечно, если ёлка будет меньше, то и цена, соответственно, может не превышать 500–700 рублей.

Игрушки — самые дорогие

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Даже если мы относительно сэкономили на самом новогоднем дереве, то приобретение игрушек — безграничное поле для фантазии и фантастических трат. На первом месте по стоимости по-прежнему стеклянные игрушки ручной работы, которые расписаны вручную и являются предметом для коллекций, несмотря на то что они современные, а также входят в число популярных элитных подарков.

Одна из фирм, которая занимается производством и продажей элитных ёлочных игрушек, предлагает покупателям как единичные экземпляры, так и тематические наборы, куда входит от двух до семи игрушек. Цена наборов — от 20 000 до 60 000 рублей. Например, одна игрушка может стоить от 4000 до 16 000 рублей. Соответственно, чтобы нарядить самую роскошную ёлку, только на игрушки придётся потратить примерно 1 000 000 рублей.

Самые дешёвые

В супермаркетах и магазинах типа Fix Price или "Галамарт" одна игрушка в форме шарика, домика, звёздочки или сердечка из пластика стоит в среднем от 15 до 60 рублей. Например, в Fix Price можно приобрести набор из шести шариков за 99 рублей. Чтобы нарядить ёлку 60 игрушками, потребуется бюджет, не превышающий 1000 рублей.

Часто после новогодних праздников во всех магазинах устраиваются грандиозные распродажи, и то, что во время предновогоднего ажиотажа стоит на 100–300% дороже, резко теряет в цене. Поэтому многие экономные граждане готовятся к следующему празднику, как только наступил нынешний год. Соответственно, имеющийся бюджет в 1000 рублей можно смело делить надвое, а то и натрое.

Средний чек

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В реальности, судя по опросу, житель большого города (вне зависимости от уровня достатка) в среднем перед праздниками тратит от 500 до 30 000 рублей. Чаще докупается пара-тройка новых игрушек к уже имеющимся или приобретается новый декор для украшения дома. Некоторые единоразово приобретают живую ёлочку в горшке, и каждый год она становится лишь больше.

К тому же, если бюджет ограничен, никто не мешает самостоятельно придумать и сделать игрушки из бумаги, ниток, яичной скорлупы и долек апельсина. Новый год — повод проявить воображение! И ничто не должно испортить вам праздник!