В России за сутки выявили около 27 тысяч человек с ковидом. Это значительно ниже максимума
Количество новых жертв коронавируса также оказалось самым низким за последние дни.
Фото © AP / TASS
За минувшие сутки в России выявлено ещё 27 328 случаев коронавирусной инфекции. Это почти на две тысячи меньше, чем максимальный показатель, зафиксированный 6 декабря. Таковы данные оперативного штаба, который следит за распространением этого заболевания в стране.
Общее количество выявленных в стране случаев коронавируса теперь достигло 2 681 256, а жертв пандемии — 47 391. За сутки от этой инфекции в России умерло 450 человек, и это также самый низкий показатель за неделю.
Стало известно, какая маска лучше всего защищает от коронавирусаОтмечается, что неплохой результат показывают и простые бытовые изделия.
Выздоровело ещё 18 562 человека. Общее количество излечившихся теперь составляет 2 124 797.
Ранее эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусу.
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