В России за сутки выявили около 27 тысяч человек с ковидом. Это значительно ниже максимума

За минувшие сутки в России выявлено ещё 27 328 случаев коронавирусной инфекции. Это почти на две тысячи меньше, чем максимальный показатель, зафиксированный 6 декабря. Таковы данные оперативного штаба, который следит за распространением этого заболевания в стране.

Общее количество выявленных в стране случаев коронавируса теперь достигло 2 681 256, а жертв пандемии — 47 391. За сутки от этой инфекции в России умерло 450 человек, и это также самый низкий показатель за неделю.

Выздоровело ещё 18 562 человека. Общее количество излечившихся теперь составляет 2 124 797.

Ранее эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусу.