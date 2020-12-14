Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В России за сутки выявили около 27 тысяч человек с ковидом. Это значительно ниже максимума

Количество новых жертв коронавируса также оказалось самым низким за последние дни.

14 декабря 2020, 08:00
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

За минувшие сутки в России выявлено ещё 27 328 случаев коронавирусной инфекции. Это почти на две тысячи меньше, чем максимальный показатель, зафиксированный 6 декабря. Таковы данные оперативного штаба, который следит за распространением этого заболевания в стране.

Общее количество выявленных в стране случаев коронавируса теперь достигло 2 681 256, а жертв пандемии — 47 391. За сутки от этой инфекции в России умерло 450 человек, и это также самый низкий показатель за неделю.

Стало известно, какая маска лучше всего защищает от коронавируса

Стало известно, какая маска лучше всего защищает от коронавируса

Отмечается, что неплохой результат показывают и простые бытовые изделия.

Выздоровело ещё 18 562 человека. Общее количество излечившихся теперь составляет 2 124 797.

Ранее эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусу.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Выбор редакции

Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего

сегодня в 11:47

"По себе знаю". Путин посочувствовал медикам, вынужденным работать в защитных костюмах

сегодня в 11:34

Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске

сегодня в 11:40

В Минсельхозе рассказали, на сколько упадут цены на сахар и подсолнечное масло

сегодня в 11:38

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

сегодня в 11:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1