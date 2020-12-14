В ВОЗ заявили, что почти два миллиарда человек могут заразиться коронавирусом из-за проблем в больницах
Хуже всего дела обстоят в 47 наименее развитых странах мира.
Фото © Zuma / ТАСС
Около 1,8 миллиарда человек подвержены повышенному риску заражения коронавирусом и другими инфекциями из-за проблем с водоснабжением в больницах. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ рассказали, чем опасны горнолыжные курорты Европы в период коронавирусаВ организации подчёркивают, что не могут советовать странам "отменить сезон".
— Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности медиков и пациентов, однако далеко не всегда это находится в приоритете, — говорится в документе.
Специалисты подсчитали, что каждое четвёртое медицинское учреждение во всём мире не имеет водоснабжения, в каждом третьем отсутствуют средства для гигиены рук при оказании помощи, столько же не осуществляет безопасную сортировку отходов. Ещё хуже дела обстоят в 47 наименее развитых странах (НРС) мира.
Согласно предварительным подсчётам ВОЗ, создание всех базовых услуг во всех 47 НРС обойдётся примерно в один доллар США на каждого жителя, а для поддержания их работоспособности — ещё 0,20 доллара ежегодно на душу населения.
Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ предупредили о риске новой пандемии из-за массового приёма антибиотиков.
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