Учёный объяснил, как вакцинация россиян повлияет на пандемию коронавируса

Применение вакцины от коронавируса в России не только сократит период пандемии, но и снизит показатели заболеваемости во время ожидаемого весеннего пика. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА "Новости".

— Вакцинация не даст моментального эффекта и уже значительно не повлияет на осенний пик заболеваемости, но для сокращения срока пандемии она крайне важна, — приводит его слова агентство.

Эксперт указал, что для этого необходимо привить более 70% населения. При этом он отметил, что научное сообщество склонно полагать, что к следующему лету пандемия закончится и без массовой вакцинации. Тем не менее специалист предупредил о возможном всплеске заболеваемости весной.

— Есть вероятность, что весенний пик повторится в 2021 году, но будет меньше, ибо основная часть населения будет привита или переболеет. Можно предположить, что весенний пик придётся на март и ежедневная заболеваемость в России будет около восьми тысяч человек, — добавил он.

По словам Тавадяна, именно успешность вакцинации будет влиять на снижение количества заболевших в этот период. Вторым важным фактором станет наличие естественного иммунитета у переболевших.

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