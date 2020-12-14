"Не рискуйте, с температурой не летите". Губернатор Кондратьев рассказал Лайфу об ограничениях в Сочи на Новый год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью "Лайфу" рассказал, какие ограничения ждут туристов на Новый год в Сочи и на Красной поляне, как будут работать рестораны и что будет с теми, кто прилетит на курорт с признаками коронавируса. Глава региона также объяснил, почему не нужно "покупаться" на объявления на "Авито" о продаже мест в очереди на подъёмники.

Кондратьев отметил, что на сегодняшний день нет оснований для закрытия края, Красной поляны и даже ужесточения ограничительных мер, хоть кривая заболеваемости и растёт.

Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых. Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путёвки, настроился на отдых в Красной поляне. Лучше серьёзно поработать, чтобы сохранить эпидобстановку Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Он рассказал, что в период с 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тысяч туристов только в Сочи, в Красной поляне — 350 тысяч, что больше прошлогодних показателей. Губернатор подчеркнул, что край готов к приёму такого количества гостей, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих. Речь в том числе идёт о бесконтактной продаже ски-пассов и санитарной обработке кабинок.

Мой принцип простой — создать условия для безопасного отдыха. Но и от самих туристов мы ожидаем соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Это двустороннее движение навстречу друг другу Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Глава края подчеркнул, что если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придётся ужесточать. Он также сообщил, что прилетающим не придётся сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, однако в регионе снова заработают обсерваторы, куда будут отправлять путешественников с температурой и симптомами CoViD-19.

Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор. И это реально! Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Кондратьев отметил, что ограничивать число людей в кабинках подъёмников не будут, так как это создаст очереди и искусственные заторы. К тому же туристы будут в масках, надеется глава региона. Он также призвал отдыхающих не "покупаться" на объявления с "Авито", где за 10–40 тысяч рублей предлагают приобрести место в очереди — это спекулятивные предложения, которые не имеют ничего общего с реалиями, подчеркнул губернатор. Кондратьев напомнил, что такие заторы являются естественной ситуацией, но будут приняты меры, чтобы их рассредотачивать.

Встретить Новый год туристы смогут. Ограничениям подверглись только массовые гуляния, организованные властями, и время работы ресторанов.

Не будет организованных празднований, которые мы сами устраиваем, например, гуляния у ёлки, празднования на площадях. Мы не хотим провоцировать людей, сами создавать скопления — не время сейчас. Но на улицу выйти можно, никто не ограничивает. Встреча Нового года должна быть Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Что касается работы заведений, то они будут закрываться в полночь, в том числе и 31 декабря. Кондратьев указал, что важно "не обрушить в одну новогоднюю ночь" всё то, что делалось на протяжении девяти месяцев с точки зрения предупреждения распространения инфекции в крае.

Губернатор рассказал, что власти не планируют делать последний день уходящего года выходным, но он будет сокращённым.

Мы должны обеспечивать безопасность, а 31 декабря — это начало праздников. И надо держать руку на пульсе. Для нас нет праздников, новогодних, рождественских, есть сезон Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Ранее Лайф рассказывал, что на всех горнолыжных курортах Красной поляны будут подготовлены места для оперативного тестирования на коронавирус.