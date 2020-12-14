Диетолог назвала три опасных свойства оливье

Вкус Нового года. Какой бывает красная икра и на что обратить внимание при выборе деликатеса Традиционно на новогодних столах россиян должна быть красная икра. Чтобы не переплачивать за продукт в преддверии праздника, покупать его лучше немного заранее. Чем отличаются разные виды красной икры и как правильно выбирать деликатес для торжества — в материале Лайфа.