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Диетолог назвала три опасных свойства оливье

Врачи рекомендуют готовить и съедать салат день в день, причём небольшими порциями.

14 декабря 2020, 07:46
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол назвала три вредных свойства любимого новогоднего салата россиян — оливье — и рассказала, чем в этом блюде заменить майонез.

Первое вредное свойство — большое количество ингредиентов, что даёт нагрузку на поджелудочную железу. Второе — заправка. Как правило, это жирные и калорийные майонез и сметана, которые тоже бьют по поджелудочной и желчному пузырю. Третье — быстрое размножение микроорганизмов в салате. Оливье становится небезопасным для здоровья, если постоит всю ночь на столе или даже если его хранят несколько дней в холодильнике.

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Это чревато различными отравлениями. В первых числах января, как правило, много отравлений. Очень много людей обращается в больницы, потому что поликлиники закрыты. Отравлений, заболеваний поджелудочной железы — панкреатитов, — рассказала Хорол News.ru.

Врач рекомендовала запастись ферментами, а также готовить и съедать салат день в день, причём небольшими порциями. Вредный майонез Хорол рекомендует заменить йогуртом — вкус от этого почти не изменится, а блюдо станет менее жирным и более лёгким для пищеварения.

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