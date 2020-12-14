Диетолог назвала три опасных свойства оливье
Врачи рекомендуют готовить и съедать салат день в день, причём небольшими порциями.
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Диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол назвала три вредных свойства любимого новогоднего салата россиян — оливье — и рассказала, чем в этом блюде заменить майонез.
Первое вредное свойство — большое количество ингредиентов, что даёт нагрузку на поджелудочную железу. Второе — заправка. Как правило, это жирные и калорийные майонез и сметана, которые тоже бьют по поджелудочной и желчному пузырю. Третье — быстрое размножение микроорганизмов в салате. Оливье становится небезопасным для здоровья, если постоит всю ночь на столе или даже если его хранят несколько дней в холодильнике.
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— Это чревато различными отравлениями. В первых числах января, как правило, много отравлений. Очень много людей обращается в больницы, потому что поликлиники закрыты. Отравлений, заболеваний поджелудочной железы — панкреатитов, — рассказала Хорол News.ru.
Врач рекомендовала запастись ферментами, а также готовить и съедать салат день в день, причём небольшими порциями. Вредный майонез Хорол рекомендует заменить йогуртом — вкус от этого почти не изменится, а блюдо станет менее жирным и более лёгким для пищеварения.
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