Вкус Нового года. Какой бывает красная икра и на что обратить внимание при выборе деликатеса

Традиционно на новогодних столах россиян должна быть красная икра. Чтобы не переплачивать за продукт в преддверии праздника, покупать его лучше немного заранее. Чем отличаются разные виды красной икры и как правильно выбирать деликатес для торжества — в материале Лайфа.

Аналитическое агентство "Рыбсеть" прогнозирует подорожание красной икры на 40%. Поскольку этот продукт в России считается традиционным на новогодних столах, запастись им следует заранее.

Красная икра бывает двух сортов. Первый сорт означает, что содержание соли в банке не превышает 4%. Второй сорт допускает содержание соли до 8%, кроме того, в баночках может быть небольшое содержание оболочки, в которой находятся икринки, — ястыка.

На прилавках продаётся икра разных видов рыб, принадлежащих семейству лососёвых. Отличается икра по цвету, размеру икринок, вкусу и цене. Самая распространённая — икра горбуши. Продукт ярко-оранжевый, икринки диаметром 3–5 мм, по вкусу — без горчинки. 250 граммов деликатеса в среднем стоит 1200 рублей.

Вторая по популярности — икра кеты. Стоит 250-граммовая баночка столько же, но икринки немного крупнее — 5–6 мм. Кетовая икра имеет светло-оранжевый цвет, не горчит.

Самые мелкие икринки у форели — 2–3 мм в диаметре. Этот продукт может быть жёлтым или оранжевым, без горечи. Но баночка стоит дороже, чем кета и горбуша, — около 1,5 тысячи за 250 граммов.

Средние по диаметру икринки у нерки и кижуча. Оба этих вида имеют горьковатый привкус и красный оттенок. При этом нерка — самый бюджетный вариант. Баночка в 250 граммов стоит около 1000 рублей, кижуч подороже — около 1300 рублей.

Как выбирать икру?

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В первую очередь нужно обратить внимание на дату производства. Хорошая икра приготовлена в тот период, когда рыба идёт на нерест — значит, продукт в консервной банке свежий, не замораживался и сохранил все питательные свойства.

Горбуша нерестится в июле — сентябре, кета и форель — в сентябре — октябре, нерка — с мая по июль, кижуч — с сентября по ноябрь и в январе — феврале.

Самым надёжным индикатором качества является маркировка ГОСТ. Так вы точно можете быть уверены, что продукт изготовлен без запрещённых пищевых добавок, в точном соответствии с нормами. Также стоит обратить внимание на место изготовления икры — оно должно соответствовать местам вылова рыбы. Иначе вы рискуете купить продукт, который был заморожен для транспортировки и потерял свои полезные свойства.

Если икра продаётся в стеклянной банке, обратите внимание на цвет икры, качество самих икринок и количество рассола — его не должно быть много. В случае с жестяной банкой, чтобы проверить количество рассола, потрясите товар — если услышите сильное бульканье, не покупайте, скорее всего, внутри много жидкости и мало самой икры.