Эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусу

По состоянию на сегодняшний день ни в одном российском регионе не наблюдается высоких показателей распространения коронавируса, только три субъекта остались в так называемой светло-красной зоне: Дагестан, Крым и Брянская область. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— Уже есть четыре "тёмно-зелёных" региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания. В стабильной "светло-зелёной зоне" находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. Уже нет ни одного региона в тяжёлой ситуации, — приводит его слова РИА "Новости".

Тавадян отмечает, что основная часть российских регионов уже находится на плато заболеваемости или как минимум приблизилась к нему. В частности, это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперт убеждён, что там ожидается ощутимое снижение смертности.

— К Новому году ситуация будет улучшаться, и, вероятно, так будет до марта 2021 года, — подчеркнул он.

Специалист также указал на тот факт, что любой эпидемии свойственно долгое затухание, поэтому не следует ожидать, что вскоре после массовой вакцинации заболеваемость и смертность резко пойдут вниз.

Ранее Лайф сообщал, что глава центра Гамалеи "разрешил" россиянам выпить бокал шампанского после вакцинации от коронавируса.