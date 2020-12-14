Эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусу
По его словам, большинство таковых уже находятся на плато заболеваемости или приблизились к нему.
Фото © Владимир Гердо / ТАСС
По состоянию на сегодняшний день ни в одном российском регионе не наблюдается высоких показателей распространения коронавируса, только три субъекта остались в так называемой светло-красной зоне: Дагестан, Крым и Брянская область. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Учёный объяснил, как вакцинация россиян повлияет на пандемию коронавирусаПо его словам, ещё одним важным фактором станет наличие естественного иммунитета у переболевших.
— Уже есть четыре "тёмно-зелёных" региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания. В стабильной "светло-зелёной зоне" находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. Уже нет ни одного региона в тяжёлой ситуации, — приводит его слова РИА "Новости".
Тавадян отмечает, что основная часть российских регионов уже находится на плато заболеваемости или как минимум приблизилась к нему. В частности, это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперт убеждён, что там ожидается ощутимое снижение смертности.
В центре Гамалеи рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавирусаЧеловек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.
— К Новому году ситуация будет улучшаться, и, вероятно, так будет до марта 2021 года, — подчеркнул он.
Специалист также указал на тот факт, что любой эпидемии свойственно долгое затухание, поэтому не следует ожидать, что вскоре после массовой вакцинации заболеваемость и смертность резко пойдут вниз.
Ранее Лайф сообщал, что глава центра Гамалеи "разрешил" россиянам выпить бокал шампанского после вакцинации от коронавируса.
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