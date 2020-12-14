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Эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусу

По его словам, большинство таковых уже находятся на плато заболеваемости или приблизились к нему.

14 декабря 2020, 04:59

Фото © Владимир Гердо / ТАСС

По состоянию на сегодняшний день ни в одном российском регионе не наблюдается высоких показателей распространения коронавируса, только три субъекта остались в так называемой светло-красной зоне: Дагестан, Крым и Брянская область. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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По его словам, ещё одним важным фактором станет наличие естественного иммунитета у переболевших.

Уже есть четыре "тёмно-зелёных" региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания. В стабильной "светло-зелёной зоне" находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. Уже нет ни одного региона в тяжёлой ситуации,приводит его слова РИА "Новости".

Тавадян отмечает, что основная часть российских регионов уже находится на плато заболеваемости или как минимум приблизилась к нему. В частности, это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперт убеждён, что там ожидается ощутимое снижение смертности.

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Человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.

К Новому году ситуация будет улучшаться, и, вероятно, так будет до марта 2021 года, — подчеркнул он.

Специалист также указал на тот факт, что любой эпидемии свойственно долгое затухание, поэтому не следует ожидать, что вскоре после массовой вакцинации заболеваемость и смертность резко пойдут вниз.

Ранее Лайф сообщал, что глава центра Гамалеи "разрешил" россиянам выпить бокал шампанского после вакцинации от коронавируса.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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