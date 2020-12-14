Россия продлила продовольственное эмбарго. В чёрный список добавили ещё одну страну

Правительство РФ продлило срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Теперь оно распространяется также на Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено указом президента России Владимира Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые объявили или поддержали антироссийские санкции. В их число тогда вошли США, ряд стран ЕС, Австралия, Норвегия и Канада. Через год этот список пополнили Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с января 2016 года — и Украина.