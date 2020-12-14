Аналитики озвучили прогноз, когда в мире восстановится авиасообщение

Восстановление международного авиасообщения будет идти медленными темпами, но уже к началу лета 2021 года их объём достигнет 70–80% от уровня, который был до начала пандемии коронавируса. Такое мнение высказал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

— Медленное восстановление полётов начнётся в первом квартале 2021 года и к лету, думаю, достигнет 70–80% от прежних нормальных объёмов. Что касается паспортов, Европе нравится вариант с паспортами, но я уверен, что технологии и наука научатся лучше диагностировать и контролировать вирус, — заявил Якобсен в интервью РИА "Новости".

Эксперт отметил, что восстановление авиасообщения будет сопровождаться изменением характера перелётов. В частности, на первый план выйдут полёты на отдых и ради путешествий, а вот количество перелётов по работе значительно сократится.

— Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернётся вспять, — уверен Якобсен.

Напомним, сейчас из России можно вылетать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, на Мальдивы, в Сербию, Японию, на Кубу, Сейшелы и в Эфиопию.