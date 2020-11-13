Кроме того, увеличится число рейсов в некоторые уже открытые для россиян страны.

Россия возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами: Эфиопией и Сейшельскими Островами. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

— Полёты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю, — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о расширении квот на полёты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой, а также Мальдивами. Так, количество максимально допустимых рейсов из Москвы в Нур-Султан увеличено до трёх в неделю, в Алма-Ату — до двух. Количество авиарейсов из России в ОАЭ увеличивается до семи в неделю, на Кубу — до четырёх, на Мальдивы — до восьми.