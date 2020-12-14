Подросток в коме, продавец под следствием. СК завёл дело по факту конфликта у магазина в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 14-летнего подростка у входа в магазин "Краски". Под подозрением оказался 46-летний продавец. Ему вменяют статью 118 УК РФ — "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

— По версии следствия, 12 декабря 2020 года в дневное время подозреваемый, находясь на крыльце у входа в магазин "Краски" по улице Каменская, 74 в Центральном районе Новосибирска, в ходе конфликта с 14-летним подростком толкнул его руками, от чего последний упал с крыльца и в результате падения от неосторожных действий подозреваемого получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Подросток в итоге оказался в больнице и находится в коме.

Проблема в том, что падения мальчика, во время которого он и ударился головой, никто не видел. Даже его друг признался, что в этот момент смотрел в другую сторону. Следователи ищут возможных очевидцев. Момент ЧП мог попасть в объектив камеры видеорегистратора. СК просит проверить записи водителей, которые проезжали 12 декабря мимо дома по улице Каменская, 74 в период с 15:30 до 17:40 по местному времени.

Есть вероятность, что свидетельницей ЧП стала одна женщина. Её ищут.