"Надо найти женщину, которая всё видела от и до". Отец раскрыл детали конфликта между оказавшимся в коме сыном и продавцом

Отец 14-летнего подростка, которого ввели в искусственную кому после конфликта с продавцом в Новосибирске, в беседе с Лайфом раскрыл подробности случившегося. Артём Анатольевич пояснил, что сейчас вся семья, местная полиция и даже жители города разыскивают свидетельницу инцидента.

— Богдан со своим другом просто катался на сноускейте по парапету. Вышел продавец и сказал, что кататься здесь не надо, а Богдан ответил: "Я последний раз скачусь и уйду". Продавцу это, видимо, не понравилось, он схватил его за одежду и столкнул с лестницы, — заявил отец мальчика.

По словам Артёма Анатольевича, всё, что произошло, видел друг его сына, который находился рядом с ним, однако показаний школьника правоохранителям оказалось недостаточно. На камеры видеонаблюдения конфликт не попал, поэтому продавца опросили и отпустили. Ещё одним свидетелем стала некая женщина, которая проходила мимо. Сейчас её разыскивают полицейские, члены семьи Богдана, а также большая часть местных жителей.

— Органам показаний подростка недостаточно и очень надо найти вот эту женщину. Состояние сына сейчас очень плачевное, он в реанимации. От органов никаких на данный момент результатов нет, — добавил отец пострадавшего.

Источник Лайфа в правоохранительных органах утверждает, что момент самого падения Богдана с лестницы его друг не видел. Мальчик объяснил следователям, что как раз опустил голову, а когда поднял, то приятель уже лежал на земле, а продавец заходил обратно в магазин. При этом каких-либо угроз мужчина не высказывал. Друг Богдана никаких криков и звука удара не слышал, поскольку мимо проезжал автобус.

Как сообщили Лайфу источники в больнице, куда доставили Богдана, подросток поступил с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. После обследования врачи диагностировали у него внутричерепную гематому. Накануне мальчику провели трепанацию черепа. На данный момент Богдан находится в искусственной коме, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Инцидент возьмёт на контроль детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко. Как уже писал Лайф, следователи проводят проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.