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Категорий: 17

В Шереметьево задержали пассажира, который пытался провезти пистолет. Для этого он спрятал его в микроволновке

Против него уже возбуждено уголовное дело.

13 декабря 2020, 19:29
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти пистолет, на который у него не было документов.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По информации Лайфа, проживающий долгое время в США гражданин России собирался вылететь в Сочи. Однако ему не дала это сделать интересная находка в его багаже. Любопытно, но само огнестрельное оружие он завернул в фольгу, положил в микроволновку, которую упаковал в коробку. Впрочем, всё это не помогло ему перевезти оружие.

Тренер и бизнесмен попытались провезти пять килограммов золота в автозапчастях. Попались в аэропорту

Тренер и бизнесмен попытались провезти пять килограммов золота в автозапчастях. Попались в аэропорту

Объяснить, откуда в их вещах появился драгоценный металл, они не смогли.

В итоге герой истории был задержан сотрудниками полиции. Против него возбуждено уголовное дело.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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