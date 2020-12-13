В Шереметьево задержали пассажира, который пытался провезти пистолет. Для этого он спрятал его в микроволновке
Против него уже возбуждено уголовное дело.
Фото © LIFE
В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти пистолет, на который у него не было документов.
По информации Лайфа, проживающий долгое время в США гражданин России собирался вылететь в Сочи. Однако ему не дала это сделать интересная находка в его багаже. Любопытно, но само огнестрельное оружие он завернул в фольгу, положил в микроволновку, которую упаковал в коробку. Впрочем, всё это не помогло ему перевезти оружие.
Тренер и бизнесмен попытались провезти пять килограммов золота в автозапчастях. Попались в аэропортуОбъяснить, откуда в их вещах появился драгоценный металл, они не смогли.
В итоге герой истории был задержан сотрудниками полиции. Против него возбуждено уголовное дело.
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