В Шереметьево задержали пассажира, который пытался провезти пистолет. Для этого он спрятал его в микроволновке

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти пистолет, на который у него не было документов.

По информации Лайфа, проживающий долгое время в США гражданин России собирался вылететь в Сочи. Однако ему не дала это сделать интересная находка в его багаже. Любопытно, но само огнестрельное оружие он завернул в фольгу, положил в микроволновку, которую упаковал в коробку. Впрочем, всё это не помогло ему перевезти оружие.