Трамп наложит вето на военный бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп заявил в своём твиттере, что не поддержит оборонный бюджет страны на 2021 год и наложит на него вето. По мнению американского лидера, проект поспособствует усилению Китая.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Для того чтобы запрет президента сработал, необходимо менее 2/3 голосов палаты представителей и отсутствие серьёзного одобрения у сената.

Но сейчас всё происходит ровным счётом наоборот — большинство сенаторов и конгрессменов поддерживают бюджет на 740 миллиардов долларов, который, в частности, предусматривает ряд антироссийских мер: введение расширенных ограничений на проекты "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", организацию поставок оружия на Украину, ограничение финансирования военного сотрудничества с Москвой, санкции против Турции из-за поставок С-400.

Напомним, отечественные эксперты не исключают сильного удара по экономическим точкам России после вступления Джо Байдена в должность президента США.