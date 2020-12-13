Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Трамп наложит вето на военный бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

Но у американских политиков есть все шансы преодолеть запрет главы государства.

13 декабря 2020, 19:06
<p>Фото © Drew Angerer / Getty Images</p>

Фото © Drew Angerer / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил в своём твиттере, что не поддержит оборонный бюджет страны на 2021 год и наложит на него вето. По мнению американского лидера, проект поспособствует усилению Китая.

Для того чтобы запрет президента сработал, необходимо менее 2/3 голосов палаты представителей и отсутствие серьёзного одобрения у сената.

Но сейчас всё происходит ровным счётом наоборот — большинство сенаторов и конгрессменов поддерживают бюджет на 740 миллиардов долларов, который, в частности, предусматривает ряд антироссийских мер: введение расширенных ограничений на проекты "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", организацию поставок оружия на Украину, ограничение финансирования военного сотрудничества с Москвой, санкции против Турции из-за поставок С-400.

Наперекор Трампу. Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Наперекор Трампу. Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Его общий объём составляет более 740 миллиардов долларов.

Напомним, отечественные эксперты не исключают сильного удара по экономическим точкам России после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Выбор редакции

Американский генерал призвал модернизировать ядерную триаду США, потому что она "сводит с ума" Россию

сегодня в 00:25

Сторонник Трампа открыл стрельбу по избирателям Байдена на митинге в США — видео

вчера в 03:56

Мужчина убил девушку и её отца, потому что она назвала его тыквоголовым на первом свидании

сегодня в 00:57

Тихановская заявила, что Европа ничего не может сделать с ситуацией в Белоруссии

сегодня в 00:41

В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей

вчера в 23:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1