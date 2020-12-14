Умер автор романа "Шпион, выйди вон" Джон ле Карре
Ему было 89 лет.
Фото © johnlecarre.com
Известный английский писатель Джон ле Карре скончался на 90-м году жизни от пневмонии, не связанной с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в заявлении его литературного агента и главы компании Curtis Brown Джонни Геллера.
— С великой скорбью вынужден сообщить вам, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни в Корнуолле вечером в субботу, 12 декабря 2020 года. Ему было 89 лет, — цитирует его газета The New York Times.
Джон ле Карре за свою творческую карьеру написал более 20 книг. Среди его самых известных романов — "Шпион, выйди вон", "Шпион, пришедший с холода", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель" и "Ночной администратор". Многие из них были экранизированы.
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