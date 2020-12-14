Умер автор романа "Шпион, выйди вон" Джон ле Карре

Тайна смерти писателя Юлиана Семёнова. За что могли убрать автора "17 мгновений весны" и "ТАСС уполномочен заявить" В СССР не было писателя, который был бы так знаменит, как Юлиан Семёнов. Многие знали его даже не по книгам, а по фильмам — как "отца" разведчика Штирлица (Максима Исаева). Популярность этого персонажа и вера в то, что он реальный человек, привела к тому, что сам Брежнев однажды решил вручить Штирлицу орден.