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Умер автор романа "Шпион, выйди вон" Джон ле Карре

Ему было 89 лет.

14 декабря 2020, 07:05
<p>Фото © <a href="https://johnlecarre.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">johnlecarre.com</a></p>

Фото © johnlecarre.com

Известный английский писатель Джон ле Карре скончался на 90-м году жизни от пневмонии, не связанной с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в заявлении его литературного агента и главы компании Curtis Brown Джонни Геллера.

С великой скорбью вынужден сообщить вам, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни в Корнуолле вечером в субботу, 12 декабря 2020 года. Ему было 89 лет, — цитирует его газета The New York Times.

Джон ле Карре за свою творческую карьеру написал более 20 книг. Среди его самых известных романов — "Шпион, выйди вон", "Шпион, пришедший с холода", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель" и "Ночной администратор". Многие из них были экранизированы.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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